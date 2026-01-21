Sp. Covilhã empata Atlético

O Sporting da Covilhã continua na senda dos empates e no sábado concedeu mais um, sem golos, na receção ao Atlético na 17ª e penúltima jornada da primeira fase da Liga 3.

A formação de Lisboa assumiu desde cedo a iniciativa do jogo com um futebol ofensivo, perante um Covilhã mais remetido à defesa, mas disposto a aproveitar os contra-ataques. No entanto, os locais apenas conseguiram dois remates enquadrados no primeiro tempo, ambos sem qualquer perigo. Do lado contrário, Nico esteve em evidência ao ameaçar por duas vezes o golo, aos 5’ e 15’, sendo que na primeira ocasião Gustavo Galil respondeu com uma boa defesa. Destaque ainda para o cabeceamento de Suker (30’), que obrigou Galil a uma defesa de bom nível, e para novo remate de Nico (33’), após excelente execução individual, mas sem a melhor direção.

Aos 44’ surgiu a melhor oportunidade até então: Nico voltou a desequilibrar pela esquerda e serviu Caleb, que, na área e em posição privilegiada, acabou por atirar ao lado. Na segunda parte, o Atlético manteve a toada ofensiva na procura do golo. No entanto, as investidas já não surtiram o mesmo efeito, muito por mérito de um Covilhã mais compacto e melhor organizado defensivamente. O lisboeta Ricardo Dias esteve perto de quebrar o nulo aos 69’ e 75’, mas falhou a finalização. Já o Covilhã só criou verdadeiro perigo na área contrária aos 84’, quando o remate de Pedro Ribeiro foi travado por Bruno Almeida. O nulo persistiu até final, num encontro em que a eficácia defensiva da formação da Covilhã acabou por contrariar o maior caudal ofensivo dos visitantes. Os “leões da Serra” continuam no último lugar da Série B com 14 pontos.

No Campeonato de Portugal, o Desportivo de Gouveia somou no sábado o terceiro ponto da época ao empatar 2-2 na receção ao Resende na Série B do Campeonato de Portugal. Os gouveenses continuam no último lugar do grupo com 3 pontos após 15 jornadas.