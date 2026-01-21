Guarda FC reforça liderança na Iª Liga Distrital antes de defrontar Figueirense

Mais uma jornada e mais uma vitória do Guarda FC na Iª Liga Distrital da AF Guarda, enquanto o Figueirense empata e atrasa-se na luta pelo primeiro lugar.

No domingo, a 14ª jornada, a primeira da segunda volta do campeonato, teve algumas surpresas. Uma delas foi o empate a uma bola do Figueirense (na foto), segundo classificado, em São Romão (8º). O resultado deixa os comandados de Paulo Barra a sete pontos do líder Guarda FC, que recebeu e derrotou o Sporting Celoricense (5º) por 3-1. O encontro ficou marcado por um protesto simbólico dos visitantes contra as arbitragens, que os celoricenses consideram «prejudiciais» ao clube esta época. Por isso, os jogadores ficaram imóveis durante 30 segundos no início do jogo. Já o “jogo grande” da tarde terminou com uma igualdade (1-1) entre o Vilanovenses (4º) e o Sporting do Sabugal (3º), enquanto o Trancoso (6º) perdeu 4-2 na Mêda (11º) e o Fornos de Algodres (7º) foi ganhar 3-1 a Vila Franca das Naves (14º e último).

Nos restantes jogos, o Vila Cortês do Mondego (9º) regressou às vitórias com um contundente 4-1 em Foz Côa (12º) e o Aguiar da Beira (10º) recebeu e venceu o Sporting Vilar Formoso (13º) pela margem mínima. Na classificação, o Guarda FC parece inalcançável e conta agora 40 pontos, seguido, por esta ordem, do Figueirense (33), Sp. Sabugal (26), Vilanovenses (24) e Celoricense (23). No fundo da tabela, Foz Côa (antepenúltimo com 6 pontos), Vilar Formoso (penúltimo, também com 6 pontos) e Vila Franca das Naves (último como 2) têm a vida cada vez mais complicada. Este domingo, há vários jogos decisivos na 15ª jornada, é o caso do Figueirense-Guarda FC, do Sabugal-São Romão e do Vilar Formoso-Foz Côa. Vila Cortês-Vilanovenses, Celoricense-Vila Franca das Naves, Trancoso-Aguiar da Beira e Fornos-Mêda completam a jornada.

Na IIª Liga Distrital, a 11ª jornada deixou tudo na mesma na frente. Em jogo antecipado, o líder Manteigas já tinha ganho 3-2 em Paços da Serra e no domingo o Sporting Gonçalense venceu 3-0 em Casal de Cinza, tendo beneficiado do empate caseiro (4-4) do Pinhelenses frente aos sub23 do Gouveia para igualar a formação de Pinhel na geral. Por último, o Freixo de Numão foi ganhar 2-1 a Seia. O Manteigas comanda com 26 pontos, mais 5 que Gonçalense e Pinhelenses. O Casal de Cinza é o “lanterna vermelha”, na oitava posição, com 7 pontos, menos dois que a dupla formada por Seia FC (6º) e Paços da Serra (7º).