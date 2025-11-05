Inscrições a decorrer para Invernal “Cidade da Guarda”

A Invernal de BTT “Cidade da Guarda” está agendada para dia 23 deste mês, numa organização do Clube de Montanhismo da Guarda e da autarquia.

Com início e término junto ao pavilhão municipal de São Miguel, a prova vai disputar-se em sistema “open road”, por caminhos rurais, trilhos e estradas rurais na envolvência da cidade mais alta. Estão disponíveis três percursos, a minimaratona (cerca de 20 quilómetros e 300 metros de desnível positivo), a meia-maratona (cerca de 40 quilómetros e 600 metros de desnível positivo) e a maratona GPS (60 quilómetros e 1.200 metros de desnível positivo), que tem partida marcada para as 9 horas. Dez minutos depois saem os participantes da meia-maratona e às 9h20 dar-se-á a partida da minimaratona. Pelas 9h30 começa o Encontro de Escolas, no Parque Urbano do Rio Diz. As inscrições estão limitadas a 826 participantes e podem ser feitas no site do Clube de Montanhismo da Guarda até 18 de novembro, terminando assim que forem confirmadas (pagas) as 826 inscrições.