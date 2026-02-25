Guarda Up perde, Foz Côa vence pela primeira vez

O Guarda Up iniciou no domingo a caminhada nos Campeonatos Nacionais de Basquetebol do escalão sub14. Os jovens guardenses integram a Zona Norte e receberam o todo poderoso FC Porto no pavilhão gimnodesportivo do Inatel, tendo perdido por 55-60. Em Boticas, a equipa feminina sub18 de Foz Côa (na foto) conquistou a primeira vitória de sempre na Taça Nacional do escalão. Aconteceu no sábado, na terceira jornada da 1ª fase da prova. Integradas na Série C da Zona Norte, as fozcoenses venceram 45-25 o Boticas num jogo de sentido único, em que as visitantes andaram sempre na frente do marcador com uma vantagem que nunca foi inferior a 7 pontos.