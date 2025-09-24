Fornos de Algodres e Sp. Covilhã apuram-se para terceira eliminatória da Taça de Portugal

O Sporting da Covilhã, da Liga 3, e o Fornos de Algodres, do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, são os únicos sobreviventes da região na Taça de Portugal, cuja segunda eliminatória decorreu no fim de semana.

No sábado, os covilhanenses deslocaram-se a Ovar e sofreram para eliminar a equipa do Distrital de Aveiro. O jogo terminou com um 2-2 no marcador, resultado que se manteve no prolongamento, pelo que o apuramento só chegou no desempate por grandes penalidades, com a sorte a estar do lado dos serranos, que marcaram 7 penáltis contra 6 dos locais. Menos afortunado nesta “lotaria” foi o Desportivo de Gouveia, do Campeonato de Portugal, que ficou pelo caminho ao perder 5-4 em Rebordelo, do Distrital de Vila Real, no domingo, no desempate por grandes penalidades após a igualdade a duas bolas registada no final do tempo regulamentar e no prolongamento.

Também no domingo, o Fornos de Algodres, do Distrital da Guarda, se impor na receção à Charneca da Caparica, também do Distrital de Setúbal, e garantir a continuidade na prova com uma vitória por 3-1. Os golos dos locais foram marcados por Bruno Costa (67’), Moisés (94’) e Luisinho (98’). A terceira eliminatória da Taça de Portugal já vai contar com as equipas na Iª Liga. O sorteio realiza-se esta quinta-feira. Entretanto, no próximo domingo, o Sp. Covilhã recebe o Lusitano de Évora na sexta jornada do Grupo B da Liga 3. O jogo vai opor o último ao penúltimo da geral. No Campeonato de Portugal, vai jogar-se a quinta jornada, com o Gouveia, “lanterna vermelha” da Série B com 1 ponto, a receber no domingo o Vila Real, 10º classificado com 5 pontos.