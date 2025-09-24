Detido por cultivo de canábis em Penamacor

A GNR de Penamacor deteve um homem de 49 anos, em flagrante, por cultivo de cannabis numa localidade daquele concelho.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, a detenção ocorreu no sábado, no âmbito de uma operação de prevenção e combate ao tráfico e consumo de estupefacientes levada a cabo em Penamacor.

«Os militares detetaram a existência de uma plantação de canábis, localizada em terreno isolado, composta por exemplares em diferentes estados de maturação. No decurso das diligências foi possível identificar o suspeito, tendo sido realizada uma busca domiciliária, culminando na detenção do indivíduo e na apreensão de cinco plantas de canábis», refere a GNR.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão.