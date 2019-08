David Rodrigues sobe ao quinto lugar da Volta

David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) foi sexto na nona e penúltima etapa da Volta a Portugal, que terminou este sábado na Sra. da Graça. O guardense cortou a meta a 7 segundos do vencedor, António Carvalho, da W52-FC Porto.

O pelotão ligou Fafe ao Alto da Sra. da Graça, em Mondim de Basto (133,5 quilómetros). Com este resultado e a desistência de Vicente Garcia De Mateos (Aviludo-Louletano), que era quarto classificado, o corredor da Guarda subiu ao quinto lugar da geral, a 1m37s do camisola amarela. Joni Brandão (Efapel) continua líder mas com o mesmo tempo do segundo, João Rodrigues (W52-FC Porto).

O contrarrelógio individual de domingo, último dia da prova, que terá lugar entre Vila Nova de Gaia e o Porto, de 19,5 quilómetros, será por isso decisivo para definir o vencedor da Volta 2019, bem como o pódio final.