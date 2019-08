David Rodrigues sobe ao 7º lugar da Volta

O guardense David Rodrigues esteve esta quarta-feira 27º na sexta etapa da Volta a Portugal, entre Torre de Moncorvo e Bragança (189,2 quilómetros) e subiu um lugar na classificação geral, sendo agora sétimo.

O corredor da Rádio Popular-Boavista terminou a 4m34s do vencedor do dia, o espanhol Hector Saez (Euskadi-Murias), que terminou em 4h55m14s numa jornada marcada pela chuva e pela fuga de um grupo de onze ciclistas.

O compatriota Gustavo Veloso (W52-FC Porto) mantém a amarela apesar da queda nos metros finais. David Rodrigues é sétimo da geral, a 1m21s do líder. Na quinta-feira o pelotão terá pela frente 156,2 quilómetros entre Bragança e a Serra do Larouco (Montalegre), com dois prémios de montanha de primeira categoria e um de segunda.