Associação de Voleibol da Guarda com 10 equipas nos campeonatos da Federação

Trata-se de formações femininas de minis (Agrupamento de Escolas da Sé), de infantis e iniciados (ambas da Associação Basquetebol Albicastrense) e três de cadetes da Associação Basquetebol Albicastrense, do Sena Clube e do Agrupamento de Escolas da Sé. Há ainda uma equipa masculina de cadetes do Sena Clube e três de juniores do Guarda Unida Desportiva, da Associação Basquetebol Albicastrense e do Sena Clube. Tal como na época anterior, estão também inscritos mais de 3.000 atletas no projeto Gira Volei.