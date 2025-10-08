Desporto

Associação de Voleibol da Guarda com 10 equipas nos campeonatos da Federação

8 Outubro, 2025
A Associação de Voleibol da Guarda tem, pela primeira vez, dez equipas inscritas nos campeonatos da Federação Portuguesa da modalidade.

Trata-se de formações femininas de minis (Agrupamento de Escolas da Sé), de infantis e iniciados (ambas da Associação Basquetebol Albicastrense) e três de cadetes da Associação Basquetebol Albicastrense, do Sena Clube e do Agrupamento de Escolas da Sé. Há ainda uma equipa masculina de cadetes do Sena Clube e três de juniores do Guarda Unida Desportiva, da Associação Basquetebol Albicastrense e do Sena Clube. Tal como na época anterior, estão também inscritos mais de 3.000 atletas no projeto Gira Volei.

