António Pereira já vence na Liga Parakarate

António Pereira, do Centro de Artes Marciais da Guarda, participou no domingo, na Póvoa do Varzim, na Iª Liga Parakarate, organizada pela Federação Nacional de Karate de Portugal.

O guardense conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio com as duas katas realizadas e que foram avaliadas em termos de técnica e de preparação física.

Também da União de Karate Shotokan das Beiras, João Azevedo (Centro Bujutsu de Mangualde) foi segundo. Os dois karatecas integram a seleção nacional.