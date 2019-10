João Rodrigues conquista Taça de Portugal de Enduro BTT

O guardense João Rodrigues (Casa do Povo de Abrunheira) conquistou no domingo a Taça de Portugal de Enduro BTT.

O corredor nem precisou de vencer a última prova pontuável, que teve lugar em Terras de Bouro, onde mandou José Oliveira (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde). O vencedor terminou os quatro percursos especiais cronometrados com 31m12s, menos 47s484’ segundos do que João Rodrigues. O terceiro classificado, a 2m32s082’, foi Sauro Agostinho (Casa do Povo de Abrunheira). Com este resultado, o guardense ganhou a Taça de Portugal, concluindo a temporada com 700 pontos, mais 30 do que José Oliveira. O terceiro foi Sauro Agostinho, com 440 pontos. O novo campeão declarou, na sua página de Facebook, que conseguiu gerir esta última corrida «sem grandes percalços», o que lhe garantiu o segundo lugar e o primeiro na Taça. «Foi uma temporada longa e cansativa, mas ao mesmo tempo muito gratificante, tendo cumprido todos os meus objetivos: primeiro da geral de Elites no Endurama (Espanha); primeiro na Taça de Portugal, qualificação para o Enduro World Series e Troféu das Nações e terceiro lugar no Campeonato Nacional de Enduro», recordou João Rodrigues, irmão do ciclista David Rodrigues. Em femininos, a vitória foi para Maaris Meier (Maiatos), que ganhou em Terras de Bouro e sagrou-se vencedora da geral da Taça.