TMG recebe trilogia cómico-musical “Fantasia Sem Abrigo”

A trilogia cómico-musical “Fantasia Sem Abrigo”, de Tiago Mateus, está em cena este sábado (21h30) no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Trata-se de uma viagem estética e filosófica através de três peças – “Fantasia Sem Abrigo”, “Na Porra do Texas” e “Notícias do Novo Mundo” – que, começando paradoxalmente pelo fim, desafiam o espetador a repensar conceitos como liberdade, ética, pertença e futuro. «A trilogia nasce de um impulso comum: provocar o acaso a partir de um desejo profundo de emancipação. Em diferentes tempos e espaços – uma casa sem teto, um deserto improvável ou uma metrópole em colapso –, as personagens reinventam sentidos para a vida, o amor e o medo, num registo onde o humor convive com a inquietação existencial», adianta a produção, a cargo da Estado Zero. Tiago Mateus é o autor do texto, encenação e cenografia, enquanto a direção musical é de Marcos Magalhães. A peça é interpretada por David Pereira Bastos, Dinarte Branco, Marcello Urgeghe, Sofia Fialho, Tiago Barbosa e Zé Alves (atores), Susana Gaspar e Luís Beirão (cantores líricos), Nuno Mendes, André Reis, Paul Wakabayashi, Hugo Paiva, Marina Camponês, Luís Marques, Miguel Costa, Marcos Magalhães (músicos).