X-Wife hoje no TMC~

Fevereiro despede-se do Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) hoje (21h30) com o concerto dos X-Wife, uma das melhores bandas portuguesas de indie rock e pós-punk.

Formado por João Vieira (Dj Kitten) (voz/guitarra), Fernando Sousa (baixo) e Rui Maia (sintetizadores/bateria/drum machine), a banda do Porto celebrou 20 anos em 2024 durante os quais editou o EP “Rockin’Rio” (2003) e os álbuns “Feeding The Machine” (2004), “Side Effects” (2006), “Are You Ready For The Blackout?” (2008), “Infectious Affectional” (2011) e “X- Wife” (2018). Neste concerto, o trio vai apresentar-se em quinteto, com Gil Costa na bateria e Maria Fontes nas vozes. Com mais de 250 atuações em Portugal, Europa e Estados Unidos, o grupo tocou em festivais como Super Bock Super Rock, NOS Alive, O Sol da Caparica, Vodafone Paredes de Coura ou no americano South By Southwest, entre muitos outros. A sua sonoridade tem sido muitas vezes comparada a nomes como os Strokes ou os Rapture. Em 2009 foram nomeados para o prémio “Melhor Artista Português” nos MTV Europe Music Awards. Ao longo da carreira, os X-Wife foram chegando a um público cada vez mais diverso e tornaram-se uma banda de culto geralmente apontada como uma das melhores ao vivo em Portugal.