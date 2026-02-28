Andy Sheppard Trio n’A Moagem este sábado

O Moazz – Ciclo de Jazz do Fundão está de regresso à Moagem no sábado (21h30) com o Andy Sheppard Trio.

A formação junta o saxofonista britânico que lhe dá nome, a pianista italiana de jazz Rita Marcotulli e o baixista francês Michel Benita, apresentando um repertório com composições que adotam «uma abordagem nova e animada, honrando o jazz na sua tradição, mas deixando espaço livre para a interpretação dos elementos do trio». O Moazz começou em janeiro de 2009 e desde então marca presença no primeiro sábado de cada mês no auditório d’A Moagem.