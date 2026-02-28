Academia António Almeida Santos começou na Guarda com homenagem ao patrono

A IIª Academia António Almeida Santos arrancou ontem, na Guarda, com a celebração do centenário do nascimento de António de Almeida Santos, histórico dirigente do PS, que foi ministro da Coordenação Interterritorial, da Comunicação Social e da Justiça, além de presidente da Assembleia Municipal da Guarda e da Assembleia da República.

A sessão decorreu no café-concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG), com uma noite de fados em homenagem a António de Almeida Santos, onde participarão a sua família, vários colegas e amigos que com ele conviveram, entre eles António Campos, fundador do PS, e Abílio Curto, ex-autarca da Guarda, e o secretário-geral do partido, José Luís Carneiro.

Já o Quarteto de Coimbra interpretou fados de Almeida Santos, António Menano e Carlos Paredes. Natural de Cabeça, no concelho de Seia, Almeida Santos nasceu em 1926 e faleceu em 2016. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.