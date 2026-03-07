S. Pedro atua hoje no auditório municipal do Sabugal

O músico S. Pedro atua no sábado (21h30) no auditório municipal do Sabugal.

Habituado a estar num limbo entre a pop e a música alternativa, S. Pedro tem vindo a experimentar novos caminhos. Autor de êxitos como “Apanhar Sol” e “Passarinhos”, o músico portuense, de seu nome Pedro Pode, editou em 2023 um terceiro álbum, de onde saíram os singles “Sem Ninguém”, “Campanhã” e “Tão Difícil”. Em novembro de 2025 lançou “Tudo ao Mesmo Tempo”, o quarto trabalho de originais. O disco é composto por dez canções e celebra os dez anos de carreira do artista. Neste concerto, S. Pedro apresenta as músicas mais recentes e canções antigas desta década de percurso musical.