André Amaro é um dos 10 finalistas do Festival da Canção

7 Março, 2026
Escrito por Sofia Pereira

Hoje à noite o cantor natural de Aldeia do Bispo, no Sabugal, André Amaro, participa na fase final do Festiva da Canção com transmissão na RTP1 a partir das 21 horas.

André Amaro, com a canção “Dá-me a tua mão” está entre os 10 finalistas do concurso com a particularidade de ter sido o mais votado pelo público. As votações estão a decorrer online através do site da RTP.

O finalista apurado na final do Festival da Canção poderá representar Portugal no concurso europeu de música, Eurovisão.

