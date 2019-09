Miguel Angelo no TMG

O ex-vocalista dos Delfins estreia-se no TMG esta sexta-feira com um concerto a solo em que revisita os temas da sua carreira.

Miguel Angelo cumpre em janeiro 35 anos de atividade musical, que começou com o famoso grupo de Cascais e com o qual interpretou canções que marcaram a história da música portuguesa e várias gerações de público. O músico e compositor editará em outubro um disco novo com várias colaborações. Neste concerto na Guarda, Miguel Angelo vai interpretar temas da sua carreira a solo e os grandes êxitos da sua carreira com os Delfins, uma das principais bandas de sempre da pop nacional.