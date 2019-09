“Muralhas com História” faz recuar Sortelha ao séc. XIV

O evento temático “Muralhas com História” está de regresso à Aldeia Histórica de Sortelha entre sexta-feira e domingo, numa organização da Câmara do Sabugal.

A edição deste ano tem como referência o reinado de D. Fernando, o Formoso, o Belo, o Inconstante (1367-1383). Filho de D. Pedro I e de D. Constança Manuel, o monarca herdou um reino estável e pacífico tendo, assim, todas as hipóteses de o conduzir sem grandes dificuldades. No entanto, acabou por alterar essa estabilidade ao envolver-se em conflitos com a vizinha Castela nas chamadas Guerras Fernandinas. Para além dos episódios bélicos, destacam-se do seu reinado a «proveitosa ordenação de mandar que as terras do reino fossem todas lavradas e aproveitadas», o que terá tido certamente reflexos nestas terras raianas e das mais inóspitas do reino. É uma viagem ao quotidiano do século XIV, um período agitado na fronteira com Castela que os visitantes poderão viver em Sortelha graças a uma recriação histórica, ao mercado medieval, à exposição de máquinas de cerco e instrumentos de tortura, ao acampamento militar e do cavaleiro.

Haverá também ofícios e vivências, cetraria e animais da quinta, ritmos medievais, artes circenses, torneios de armas a pé e a cavalo, jogos medievais, comeres e beberes e animação contínua. Entre as atividades programadas destaca-se um concerto medieval no sábado (21h30) e a encenação da peça “Ventos de Mudança”, pelo grupo de teatro Anel de Pedra, no domingo (19h30). O “Muralhas com História” tem abertura marcada para as 18 horas desta sexta-feira com um cortejo em honra d’el Rei D. Fernando I. No sábado há um cortejo de cavaleiros, seguido de um torneio de armas a pé e a cavalo (18 horas), bem como um espetáculo de fogo ao luar. O evento decorre das 18 horas à meia-noite na sexta-feira e das 12 horas à meia-noite no fim de semana.

Como habitualmente, o município disponibiliza gratuitamente transporte, de ida e volta, entre o Sabugal e Sortelha. Já na Aldeia Histórica haverá também um autocarro entre os parques de estacionamento (Campo da Bola e Corredoura) e a entrada do centro histórico. Segundo a autarquia, esta recriação histórica insere-se na «estratégia de valorização, revitalização e promoção do património e do próprio território, com a intenção de possibilitar a todos o acesso a eventos deste tipo de expressão».