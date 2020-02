Jornadas do Conhecimento divulgam obras e autores locais em Seia

O município de Seia e a Galeria Paz de Espírito querem reunir autores e obras do concelho de Seia nas XIII Jornadas do Conhecimento, que terão lugar na Casa Municipal da Cultura. Segundo a autarquia, o encontro destina-se a «promover e divulgar os autores do concelho e as publicações que tenham como objeto o território, mesmo aquelas cujos escritores não sejam oriundos de Seia, que será materializada através da exposição, apresentação e/ou comercialização das obras literárias durante as jornadas».

A participação na iniciativa carece de inscrição prévia, até 10 de fevereiro no site do município (www.cm-seia.pt), diretamente nos serviços da Divisão Sociocultural da Câmara ou na Galeria Paz de Espírito.