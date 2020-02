Boxe: Luís Correia vence em Lisboa

Luís Correia, da secção de boxe do Oriental de São Martinho (Covilhã), venceu o Open Internacional de Marvila (Lisboa) na categoria de 91 quilos.

A coletividade da “cidade-neve” participou com mais três atletas, que conseguiram o terceiro lugar nas respetivas categorias de peso. Para o Oriental, estes resultados mostram que a modalidade continua «a afirmar-se como um grande projeto desportivo, que muito tem contribuído para a divulgação do boxe e prestígio do associativismo covilhanense».