CA Seia na final da Iª Divisão do Nacional de clubes de pista coberta

O Centro de Atletismo de Seia apurou-se no último fim de semana para a final da primeira divisão masculina do Nacional de Clubes em pista coberta. A prova terá lugar nos dias 22 e 23 deste mês no Altice Fórum, em Braga.

Os senenses terminaram em sexto lugar as provas de apuramento realizadas em Braga e Pombal. O primeiro classificado foi o Benfica, vencedor de sete das últimas oito edições do Nacional, seguido do Sporting, Sp. Braga, Juventude Vidigalense e Maia AC. Atrás da formação de Seia ficaram o Jardim da Serra e o Grecas (486.50). Em femininos não há representantes da região, mas a ACR Senhora do Desterro vai competir na IIª Divisão feminina, juntamente com o Eirense, Maia AC, Oliveira do Douro, Academia de Valdevez, Casa do Benfica de Faro, GCA Donas (Fundão) e União de Tomar. A equipa masculina de São Romão também conseguiu o apuramento para o segundo escalão, que contará com as presenças de Casa do Benfica de Faro, AC Póvoa de Varzim, ADRAP, 20 Km de Almeirim, São João da Madeira, Sobral de Ceira e Cucujães.