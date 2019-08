II Feira do Livro ao Ar Livre no parque na Mêda

A Câmara da Mêda organiza, entre sábado e dia 11, a IIª Feira do Livro ao Ar Livre no parque municipal da cidade.

O evento pretende divulgar o livro junto da população e também inclui espetáculos e exposições, com destaque para uma mostra de fotografia intitulada “Olhares Lusitanos”, de Miriam de Oliveira Gonçalves. O recinto abre diariamente ao público pelas 20 horas.