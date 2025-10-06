Morreu Fernando Paulouro Neves

Fernando Paulouro das Neves, jornalista, ex-diretor do “Jornal do Fundão” e escritor, faleceu na noite desta segunda-feira. Tinha 78 anos. Na véspera, tinha apresentado o seu último livro, intitulado “As Sombras do Combatente”, na Biblioteca Eugénio de Andrade, no Fundão.

Nascido em 1947, dedicou quase toda a sua vida ao “Jornal do Fundão”, onde foi jornalista, chefe de redação e diretor, tendo integrado em várias ocasiões os órgãos do Sindicato dos Jornalistas e da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.

Fernando Paulouro recebeu, entre outros galardões, o Prémio Gazeta de Mérito do Clube dos Jornalistas e o Prémio Eduardo Lourenço, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos. Em 2013, recebeu a Medalha de Ouro da cidade do Fundão.

Como escritor, publicou, entre outros, “A Guerra da Mina e os Mineiros da Panasqueira” (com Daniel Reis), “Crónica do País Relativo – Portugal, Minha Questão”, “Fellini na Praça Velha”, “O Informador e Outros Contos” e “O Tribunal das Almas”. Organizou também a antologia “António Paulouro: As Palavras e as Causas”.