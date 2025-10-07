Homem de 47 anos detido no Sabugal por posse ilegal de arma

Um homem de 47 anos foi detido, no concelho do Sabugal, por posse ilegal de arma. A detenção ocorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento desenvolvida naquele concelho, quando os militares da Guarda abordaram uma viatura e verificaram que o seu condutor transportava no interior uma arma de fogo, acompanhada dos respetivos cartuchos.

Durante as diligências, apurou-se que o indivíduo regressava de uma jornada de caça, sem estar munido de qualquer tipo de documentação relativa à arma, situação que motivou a sua detenção por posse ilegal de arma.

Da ação resultou a apreensão de uma arma de fogo e 16 cartuchos. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.