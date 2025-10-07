Mulher de 72 anos detida por ter ateado nove fogos no Outeiro de São Miguel (Guarda)

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve uma mulher de 72 anos, «fora de flagrante delito», suspeita de ter ateado nove incêndios florestais na zona do Outeiro de São Miguel, na periferia da Guarda, em julho e agosto.

A suspeita foi detida este segunda-feira por elementos do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Centro Interior (GNR, ICNF e PJ), e o Núcleo de Proteção Ambiental da GNR da Guarda.

A detida terá ateado os incêndios «por motivos fúteis, com recurso a chama direta, em acumulações de combustíveis secos junto de pequenas matas de pinheiro e carvalho, num período fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito e condições meteorológicas propicias à sua propagação, sendo que, em todos eventos, o risco de incêndio era máximo, conforme aviso emitido pelo IPMA», refere a PJ num comunicado enviado a O INTERIOR.

A investigação permitiu apurar que os incêndios foram provocados «durante a noite», não tendo assumido maiores proporções graças à rápida intervenção do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais. «Um dos fogos não teve grande progressão, pois os inspetores da PJ que procediam à vigilância desses povoamentos florestais, na sequência de ignições anteriores, conseguiram conter o incêndio com uso de extintores até à chegada das equipas de intervenção rápida dos Bombeiros Voluntários da Guarda, que o vieram a extinguir», adianta a Judiciária.

A mulher vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. O Inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.