Caminhada “Pequenos Passos, Grandes Gestos” realiza-se no próximo sábado

A Caminhada “Pequenos Passos, Grandes Gestos” regressa à cidade mais alta no próximo sábado, dia 11 de outubro, com a partida agendada para as 15 horas na Alameda de Santo André. No mesmo dia vão ser comemorados os 20 anos do Movimento Vencer e Viver (MVV) da Guarda.

É a 15ª Caminhada “Pequenos Passos Grandes Gestos” e vai realizar-se em simultâneo nas cidades de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria e Viseu.

Trata-se uma iniciativa promovida pelo Movimento Vencer e Viver do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro e insere-se no âmbito do “Outubro Rosa”, mês de prevenção do cancro da mama.