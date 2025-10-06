Covilhanense Samuel Barata bate recorde nacional do 10 quilómetros

Samuel Barata estabeleceu um novo recorde nacional dos 10 quilómetros, que correu em 28 minutos no domingo, numa prova realizada na Roménia.

Na tRUNsylvania, em Brasov, o atleta da Covilhã terminou em 11º, tendo sido o melhor atleta europeu, numa corrida ganha pelo jovem etíope Khairi Bejiga, em 26m54s, melhor marca mundial do ano em sub-20.

Com esta marca (que aguarda homologação), Samuel Barata melhora em um segundo o anterior máximo dos 10 km (28m01s), que pertencia a Isaac Nader, atual campeão mundial dos 1.500 metros, desde janeiro deste ano, quando venceu o Campeonato Nacional de Estrada nesta distância.

Esta participação marcou o regresso à competição de Samuel Barata, também recordista nacional de meia-maratona, após longo período de paragem que o levou a abdicar de uma presença nos Mundiais de Atletismo que recentemente se disputaram em Tóquio (Japão).