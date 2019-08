Festival de jazz e blues no castelo de Celorico da Beira

Começa esta sexta-feira o Iº Festival Internacional de Jazz e Blues de Celorico da Beira, numa organização da autarquia.

Os concertos terão lugar no auditório do castelo da vila, cabendo ao grupo Low Bay Hot Band e à espanhola Diana Tarin abrir o Celorico Jazz e Blues Fest, a partir das 21h30. A primeira noite termina com um DJ set de Joe Zagalo. No sábado o palco será dos portugueses Minnemann Blues Band e do DJ Boinas. O cantor e compositor brasileiro André Rio, acompanhado por Luciano Magno, encerrará o festival no domingo com um repertório de música pernambucana.