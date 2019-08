Campanha informa emigrantes sobre serviços públicos disponíveis

O Governo português lança esta sexta-feira uma campanha de informação, denominada “Kit Emigrante”, para responder aos serviços solicitados com maior frequência por emigrantes portugueses durante as suas visitas a Portugal.

A adesão à Chave Móvel Digital, a renovação do Cartão de Cidadão e alteração dos seus dados, o pedido do certificado de registo criminal, o pedido ou simulação de pensões através da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações são alguns dos 12 serviços do “kit”, que inclui informações úteis como os números de telefone da Saúde24 e a linha de Segurança Social.

A iniciativa foi desenvolvida numa parceria entre a Secretaria de Estado para a Modernização Administrativa e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. O “kit” vai ser disponibilizado online no portal ePortugal.gov.pt e divulgado junto de todas as freguesias, municípios, gabinetes de apoio ao emigrante, espaços do cidadão e nos postos consulares e diplomáticos dos países de acolhimento.