Bruno Nogueira sem medo esgota TMG

O humorista Bruno Nogueira atua esta sexta-feira (21h30) no TMG com o espetáculo “Depois do Medo”. Já não há bilhetes.

Este trabalho a solo marca o regresso do ator ao “stand-up comedy” e também à escrita de sinopses na terceira pessoa do singular. Em palco, Bruno Nogueira vai abordar questões «que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre, podendo concluir-se à partida que o mundo, tal como o conhecem, vai ficar exatamente igual». Entre os temas estará, por exemplo, a «problemática das pessoas que, sem terem nada na boca, mastigam quando estão a olhar para alguém a comer». Este é só um dos problemas que ocupam a cabeça do humorista e que o próprio pretende passar para quem o ouvir. No fundo, com este espetáculo Bruno Nogueira vai ficar «muito mais aliviado por ter semeado os problemas dele na vossa cabeça», adianta a produção. “Depois do Medo” estreou a 29 de novembro de 2018 e tem estado em digressão desde então.