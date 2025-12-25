Utentes dos centros de dia da Arrifana e Casal de Cinza declamam poemas de Natal no Altitude

Depois de terem vindo à Rádio Altitude, para gravar poemas, os utentes dos Centros de Dia de Arrifana e de Casal de Cinza, no concelho da Guarda, são os protagonistas da programação desta semana da emissora local mais antiga do país.

Por estes dias, podemos ouvir, em declamação partilhada, os poemas “A Árvore, a Estrela e a Pequena Mão”, de José Jorge Letria; “Quando um Homem Quiser” e “Kyrie”, de Ary dos Santos; e “Natal”, de Manuel Alegre. Os utentes em causa têm participado na oficina de declamação “Pelo Sonho é que Vamos”, orientada por Alexandre Gonçalves, técnico da Câmara da Guarda e colaborador da Rádio Altitude, onde dinamiza o programa dedicado à poesia “Reflexo Imperfeito”. A iniciativa resultou de uma parceria entre o município da Guarda, a Rádio Altitude e os centros de dia da Arrifana e Casal de Cinza.