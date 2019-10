Universidade de Coimbra desmente que reitor integre candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura

A Universidade de Coimbra (UC) desmentiu «categoricamente», esta sexta-feira, a notícia veiculada ontem sobre a participação do seu reitor, Amílcar Falcão, no Conselho Geral da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027.

A instituição reitera que «apoia inequivocamente a candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027, decisão aprovada de forma unânime pelo Senado». Já Amílcar Falcão, garante que «nunca poderia fazer parte da estrutura de outra candidatura a Capital Europeia da Cultura. Apoio inequivocamente a candidatura de Coimbra – que tem, inclusive, vários académicos ilustres da Universidade de Coimbra como parte dos seus Grupos de Trabalho e Conselho Consultivo. E contribuirei com tudo o que estiver ao meu alcance para que os seus desígnios sejam cumpridos».

Esta manhã também a Câmara da Guarda emitiu um comunicado a confirmar que «erradamente foi divulgada a participação do reitor e da Universidade de Coimbra no Conselho Geral da candidatura – Guarda 2027, ontem apresentada» e pede desculpas pelo sucedido.