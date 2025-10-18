Unidade de Proteção e Resgate (UPIR) inaugurou nova sede na Guarda

A Unidade Portuguesa de Proteção e Resgate (UPIR) inaugurou este sábado a nova sede, localizada no Quarteirão Associativo do Torreão. Simultaneamente, a Unidade assinalou o 3º aniversário. O Comandante desta estrutura, Igor Cardoso, considera que a abertura oficial das novas instalações são «um passo importante no reforço da nossa missão e capacidade de resposta ao serviço da comunidade». A UPIR é uma associação sem fins lucrativos que surgiu em 2022 na cidade da Guarda. «É composta por uma equipa multidisciplinar de voluntários, nos quais se incluem psicólogos, enfermeiros, veterinários, bombeiros, entre outros, vocacionada para busca e salvamento, apoio às populações afetadas por catástrofe naturais ou outras situações de exceção», bem como para «apoio geral na proteção de pessoas e bens», sublinhou. (com fotogaleria)