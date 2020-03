ULS deixou de prestar informação sobre testes ou infetados com Covid-19 na Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda deixou de fazer o balanço diário do número de testes realizados e de infetados com Covid-19 internados em isolamento no Hospital Sousa Martins. Ontem já não houve atualização de dados locais e não voltará a haver, não sendo, por isso, possível obter informação oficial e relevante sobre a evolução da situação a nível local.

Fonte da administração da ULS justificou a O INTERIOR que doravante «só a Direção-Geral da Saúde ou o Ministério da Saúde é que fornecem dados na conferência de imprensa da manhã». A mesma fonte adiantou que essa alteração prende-se com a necessidade de «estar tudo em sintonia», porque «uns hospitais davam a informação, outros não. Assim apenas a DGS ou o ministério fornecem dados».

Não obstante esse entrave, O INTERIOR vai tentar continuar a atualizar essa informação com o máximo de rigor e objetividade.