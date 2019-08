Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) – o único que se encontrava ainda em protesto – anunciou hoje que decidiu desconvocar a greve.

A decisão foi comunicada pelo presidente do SNMMP, Francisco São Bento, após o plenário de trabalhadores do sindicato que decorreu esta tarde em Aveiras de Cima. Este surgiu depois do insucesso do acordo mediado pelo Governo, numa reunião realizada este sábado que durou cerca de 10 horas, e que terminou de madrugada.