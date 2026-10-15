Slots representam 81,6% das apostas online em Portugal: as causas por trás do fenómeno

No segundo trimestre de 2026, mais de 8 em cada 10 apostas online feitas em Portugal tiveram como destino os slots, também conhecidos como máquinas de jogos. O segundo jogo de casino mais popular (a banca francesa) representou apenas 5,7% do volume online de apostas no mesmo período.

Os números têm como base os relatórios estatísticos do SRIJ, referentes à atividade de jogo online em Portugal. Do primeiro para o segundo trimestre de 2026, a popularidade dos slots aumentou 1,2%, ajudando os casinos online a obter mais de 203 milhões de euros em receita bruta.

Como funcionam os slots online em Portugal?

Os casinos online portugueses precisam de uma licença de jogo específica, emitida pelo SRIJ, para a exploração de máquinas de jogos. Caso autorizados, os sites e aplicações podem oferecer slots a utilizadores devidamente inscritos e verificados na plataforma.

Os casinos online são legais em Portugal desde a promulgação do Decreto-Lei n.º 66/2015. Ao longo da última década, o SRIJ licenciou 19 entidades e emitiu 35 licenças, a maioria das quais destinada à exploração de máquinas de jogos (as apostas desportivas, póquer e bingo exigem licenças independentes).

Nem todos os tipos de slots são permitidos; os slots com compra de bónus, por exemplo, não são legais em Portugal. No entanto, os portugueses podem encontrar slots clássicos, slots Megaways e slots com jackpot em várias plataformas autorizadas.

As causas da popularidade dos slots online

Não acontece apenas em Portugal: no contexto dos casinos online, os slots tendem a ser o jogo favorito dos utilizadores em praticamente todos os mercados licenciados. Também são o maior “ganha-pão” dos casinos online, contribuindo, com grande distância, para a maior fatia de receita bruta.

Existem vários fatores que ajudam a explicar a predominância das máquinas de jogos, a começar pela acessibilidade. Não existem regras complexas, as sessões de jogo são extremamente curtas e as mecânicas são criadas para “prender” o jogador durante o máximo de tempo possível.

Alguns slots também usam táticas como prémios voláteis, acumuladores de jackpot e animações e efeitos sonoros. Os jogos criam expetativas a cada nova ronda e recorrem aos mesmos princípios de psicologia usados em casinos físicos para maximizar o tempo de jogo dos utilizadores.

As apostas online no interior de Portugal

Segundo os relatórios estatísticos do SRIJ em 2026, as regiões do interior continuam a registar menor volume de apostas online do que os grandes centros urbanos do litoral. No segundo trimestre, estes foram os territórios portugueses com mais apostas online:

Lisboa: 22,1% Porto: 20,6% Setúbal: 8,8% Braga: 8,0% Aveiro: 6,9%

O perfil dos jogadores é variado, incluindo uma maioria de jogadores de nacionalidade portuguesa (93,6%), com idades compreendidas entre os 18 e 24 anos (36,2%) e, como referido, com residência em cidades do litoral como Lisboa, Porto e Setúbal.

Os números do SRIJ também deixam um “alerta”: no segundo trimestre de 2026, o número de pedidos de autoexlusão (em que os jogadores optam, voluntariamente, por ser impedidos de aceder às plataformas) foi substancialmente superior ao número de novos registos (35,9% para 17,7%).

Jogue com responsabilidade.