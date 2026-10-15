O Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, vai receber no sábado (16h30) a apresentação pública de ideias de projeto resultantes da CES-UBI Winter School “Mapping culture, communities and landscapes to [re]generate future heritage”, no auditório da Real Fábrica Veiga.
A iniciativa assinala o «culminar de cinco dias de trabalho intensivo, durante os quais um grupo internacional de participantes, oriundos de 12 países, explora as relações entre cultura, comunidades, paisagens e património, procurando identificar oportunidades para a valorização e regeneração do território da Covilhã», adianta a organização em comunicado, acrescentando que «os participantes irão colaborar na conceção de projetos criativos de turismo de base cultural, desenvolvidos a partir dos desafios locais e das expetativas da comunidade». A Escola de Inverno CES-UBI constitui uma oportunidade de aprendizagem e colaboração internacional, aproximando diferentes experiências e perspetivas em torno da valorização do património cultural e do desenvolvimento dos territórios. O programa integra visitas de estudo, seminários, momentos de interação com a comunidade e workshops práticos, culminando num Laboratório de Ideação e Prototipagem.
Projetos da Escola de Inverno CES-UBI apresentados este sábado no Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior
O Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, vai receber no sábado (16h30) a apresentação pública de ideias de projeto resultantes da CES-UBI Winter School “Mapping culture, communities and landscapes to [re]generate future heritage”, no auditório da Real Fábrica Veiga.
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