“Censos Sénior 2026” da GNR a decorrer

A Guarda Nacional Republicana (GNR) já tem no terreno a operação “Censos Sénior 2026”, que vai decorrer até 15 de novembro, para atualizar o registo das pessoas idosas, que vivem sozinhas e/ou isoladas ou em situação vulnerável e sensibilizá-las para comportamentos de autoproteção de segurança.

Os Censos Sénior começaram no dia 1 de outubro e estão a mobilizar os elementos do policiamento comunitário dos diferentes postos territoriais da GNR da Guarda para identificar e referenciar os idosos no distrito. Os militares aproveitam estas visitas para sensibilizar os idosos para ameaças como situações de violência, burlas, o “conto do vigário” e furtos em residências. Nesta ação, a GNR procura também prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool, combater o isolamento social, identificar cuidadores informais e capacitar os adultos seniores para a utilização segura da internet.

Segundo a GNR, este acompanhamento de proximidade contribui para o reforço do sentimento de segurança e para o estreitamento dos laços de confiança e empatia entre as populações e a autoridade. Em 2025, havia mais de 43 mil idosos a viverem sozinhos e/ ou isolados em Portugal- A Guarda era o distrito do país com mais casos. No ano passado, foram sinalizados 5.852 idosos a viver sozinhos e/ou isolados. Em Castelo Branco havia 2.316 casos.