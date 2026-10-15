Valorização da fileira do queijo é finalista dos Prémios dos Fundos Europeus

O Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro, promovido pela Inovcluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, é finalista dos Prémios dos Fundos Europeus 2026, na categoria “Portugal + Próximo dos Cidadãos”.

A seleção constitui «um reconhecimento do trabalho desenvolvido na valorização e promoção da fileira do queijo da Região Centro, destacando a importância dos produtos endógenos, do conhecimento e da cooperação entre os diferentes agentes do setor agroalimentar», considera a associação sediada em Castelo Branco. O programa teve como objetivo reforçar a notoriedade e a valorização dos queijos da região (DOP da Beira Baixa, da Serra da Estrela e do Rabaçal), promovendo a sua identidade, qualidade e ligação ao território. Para a InovCluster, esta nomeação representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido «com os vários parceiros do projeto e reforça a importância de continuar a investir na valorização dos produtos regionais, na competitividade das empresas e na dinamização dos territórios».

A votação para a categoria “Portugal + Próximo dos Cidadãos” já está a decorrer, pelo que a InovCluster apela à participação dos habitantes da região Centro através da plataforma oficial dos Prémios dos Fundos Europeus em https://www.premiosdosfundoseuropeus.pt/ .