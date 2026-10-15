UBI cria Cátedra Vergílio Ferreira

A Universidade da Beira Interior (UBI) e a Câmara de Gouveia juntaram-se para criar a Cátedra Vergílio Ferreira com o objetivo de incentivar o estudo e a divulgação da obra literária de um dos autores portugueses mais importantes do século XX.

A Cátedra prevê atribuir bolsas de estudo a estudantes que se dediquem à investigação na área dos estudos vergilianos; facilitar o acesso aos fundos bibliográficos; incentivar a permanência de investigadores da UBI e dos centros de investigação da universidade nas instalações da “Casa Para Sempre”, em Melo (Gouveia), para a realização de pesquisas. Promoverá também a edição de trabalhos, palestras, conferências, colóquios ou congressos e contribuirá para difundir a obra vergiliana e os trabalhos que lhe dizem respeito no universo digital. A Cátedra será dirigida por uma comissão coordenadora com cinco elementos, dois dos quais indicados pela Câmara de Gouveia e outros dois pelo Departamento de Letras da Faculdade de Artes e Letras da UBI. O quinto elemento deverá ser um especialista de reconhecido mérito na área, indicado pelos restantes membros.

A iniciativa foi oficializada no passado dia 4, durante o festival literário “Em Nome da Terra”, realizado em Melo no início deste mês, e complementa um protocolo assinado pelas duas instituições em 1998. «A Cátedra Vergílio Ferreira coloca a UBI como uma entidade que irá contribuir para aprofundar o conhecimento de um escritor que deixou uma marca na área do romance e ensaio», realça a universidade.