Alexandre Gonçalves, colaborador da Rádio Altitude, vai publicar o livro “Optimista Céptico – Entre a Esperança e a Dúvida”, editado pela Chiado Books.
A obra será lançada em data a divulgar, na Escola Básica Carolina Beatriz Ângelo, na Guarda. Beatriz Gonçalves, filha do autor, é a autora do prefácio, enquanto a capa e contracapa foram criadas por João Santos. O título esconde um paradoxo e é nessa aparente contradição que reside a verdadeira essência da obra. Segundo Alexandre Gonçalves, o livro reúne uma centena de poemas e textos em prosa, «sem qualquer organização rígida, publicados nas páginas de diversos jornais e revistas, alguns declamados na Rádio Altitude e outros publicados em antologias de poesia e conto». Para o autor, o livro procura ilustrar «a minha identidade, partilhar inquietações, redescobrir caminhos, interpretar o pulsar do quotidiano, revisitar memórias, escutar a cadência secreta da vida comum e, por vezes, transformar o detalhe em reflexão». Além disso, «trazer estas palavras do papel de jornal ou dos microfones da rádio para o formato de livro é dar-lhes uma nova vida. Talvez ganhem espaço para respirar novamente», acrescenta.
Alexandre Gonçalves publica “Optimista Céptico – Entre a Esperança e a Dúvida”
Alexandre Gonçalves, colaborador da Rádio Altitude, vai publicar o livro “Optimista Céptico – Entre a Esperança e a Dúvida”, editado pela Chiado Books.
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