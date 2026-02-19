Sala para tratamento de feridas complexas inaugurada na ULS da Guarda

A Unidade Local de Saúde da Guarda inaugurou uma sala destinada ao tratamento de feridas complexas, com especial enfoque nas úlceras crónicas associadas à diabetes.

O médico responsável pela Unidade da Dor, Dias Costa, explica que o objetivo deste espaço «representa a concretização de um projeto pensado há mais de três anos, dedicado ao «tratamento de feridas complexas, que são dolorosas, crónicas e exigem técnicas específicas».

Segundo o médico, «a obra demorou devido às condições da ala mais antiga do hospital (Sousa Martins), onde foi necessário resolver infiltrações, instalar ar condicionado e implementar infraestruturas essenciais para trabalhar com ozono, que é um agente tóxico e exige grande rigor técnico».

As feridas mais frequentes são úlceras relacionadas com o pé diabético, que surgem em fases avançadas da doença devido a alterações vasculares e neurológicas. «Temos no nosso historial vários doentes tratados com ozonoterapia nos últimos seis ou sete anos. São tratamentos longos, que podem durar até duas horas e meia. Era imperativo criar um espaço dedicado para evitar riscos para outros doentes», sublinha o responsável pela Unidade.

Dias Costa afirma mesmo que não conhece «outra Unidade da Dor, pública ou privada, que desenvolva este tipo de intervenção com feridas crónicas. É uma prática complementar à medicina clássica, não substitutiva».