Guarda FC empata e relança luta pelo primeiro lugar do Distrital

A Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda está relançada com mais um percalce do líder Guarda FC, que voltou a tropeçar e viu o Figueirense aproximar-se, estando agora a dois pontos do primeiro lugar.

Na 17ª jornada, jogada no último domingo, os guardenses foram postos à prova no dérbi do concelho, disputado no exigente terreno do Vila Cortês do Mondego (10º classificado). O líder do campeonato bem tentou, mas não conseguiu desfeitear a defensiva local, numa partida que teve algumas boas oportunidades de golo para os dois lados, mas terminou com um empate a zero. Quem aproveitou foi o Ginásio Figueirense (2º), que, na semana anterior, tinha vencido em casa o Sporting da Mêda (11º) por 5-2, em jogo antecipado. Também o Sporting do Sabugal (3º) consolidou o último lugar do pódio ao vencer 3-0 em Vila Franca das Naves (14º e último classificado). No entanto, os raianos estão a dez pontos da disputa pelo primeiro lugar.

O Sporting Celoricense (4º) concedeu um empate caseiro frente ao Fornos de Algodres (5º) e o Aguiar da Beira (6º) recebeu e goleou o Vilanovenses (7º) por 4-1. Nesta jornada, o Trancoso (8º) venceu o Foz Côa (13º) por 2-0 e o São Romão (9º) foi ganhar 2-1 a Vilar Formoso (12º). O Guarda FC continua na frente da Iª Liga Distrital com 44 pontos, mais dois que o Figueirense, com o Sp. Sabugal a fechar o pódio com 32 pontos. A meio da tabela há muita luta em perspetiva, já que apenas sete pontos separam o Celoricense (4º com 30 pontos) do Vila Cortês do Mondego (10º com 23). No fundo da geral, estão em apuros o Sp. Vilar Formoso (12º com 9 pontos), Foz Côa (13º com 6) e Vila Franca das Naves (14º com 2), quando ainda faltam jogar nove jornadas.

A próxima começa no sábado com o jogo Celoricense-Trancoso e prossegue no domingo com as partidas Vilanovenses-Foz Côa, Fornos-Figueirense, Mêda-Sabugal, São Romão-Aguiar da Beira, Guarda FC-Vilar Formoso e Vila Franca das Naves-Vila Cortês.

Na IIª Liga, foram disputados os dois jogos que faltavam da 14ª jornada, uma vez que o líder Manteigas e o Pinhelenses ganharam, na semana passada, na visita aos sub23 do Gouveia (3-4) e na receção ao Seia FC (4-2), respectivamente. Desta vez, o Gonçalense recebeu e derrotou o Paços da Serra por 2-1 e o Freixo de Numão goleou 8-1 na receção ao Casal de Cinza. A sete jornadas do fim, o Manteigas comanda com 35 pontos, seguido do Pinhelenses (28), do Gonçalense (26) e do Freixo de Numão (25). O Paços da Serra é sétimo e penúltimo classificado com 9 pontos, mais dois que o “lanterna vermelha” Casal de Cinza.