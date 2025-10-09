QOASMI e CASOTA organizam I Jornadas de Bem-Estar Animal da Beira Interior

No próximo mês de novembro, a QOASMI – Associação Protetora de Animais da Guarda, e também a CASOTA – Associação Guardense de Proteção de Animais organizam as I Jornadas de Bem-Estar Animal da Beira Interior 2025.

A iniciativa vai realizar-se a 8 de novembro, no pequeno auditório do TMG e destina-se a profissionais da área veterinária, autarcas, técnicos municipais, forças de segurança, associações, estudantes e a todos os interessados no tema.

Com as I Jornadas de Bem-Estar Animal as associações QOASMI e CASOTA pretendem promover o diálogo e a cooperação de entidades públicas, privadas e da sociedade civil para que sejam desenvolvidas estratégias para o bem-estar animal na Beira Interior.

Do programa fazem parte sessões temáticas sobre comportamento e vínculo humano-animal, aplicação da legislação, medicina de abrigos, gestão técnica, entre outros temas que vão ser discutidos em mesas redondas com especialistas e espaço para participação do público e momentos de debate, networking e construção de soluções conjuntas.