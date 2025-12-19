Sociedade

PSP da Guarda organizou Mega Operação na VICEG

19 Dezembro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

A PSP da Guarda realizou, ao final da tarde desta quinta-feira uma mega operação na VICEG (Guarda) que coincidiu com o início da Operação “Polícia Sempre Presente”, que vai estar nas estradas de todo o país até janeiro, para sensibilizar e alertar os condutores para alguns perigos na estrada.

O Subintendente Tiago Carvalho, da PSP da Guarda aponta que estiveram presentes, na VICEG, «meios de várias vertentes que há no comando da PSP da Guarda». Quanto às contraordenações registadas, o elemento da PSP nota que as mais recorrentes tiveram haver com «falta de seguro, falta de inspeção e pneumáticos fora das condições devidas».

 

