Já é conhecida a ordem dos Candidatos à Presidência da República nos boletins de votos

A 18 de janeiro de 2026 vão estar nos boletins de voto 14 nomes candidatos à cadeira maior do Estado pela seguinte ordem: Ricardo Sousa, André Pestana, Jorge Pinto, Joana Amaral Dias, José Cardoso, Manuel João Vieira, Catarina Martins, João Cotrim de Figueiredo, Humberto Correia, António José Seguro, Luís Marques Mendes, André Ventura, António Filipe e Henrique Gouveia e Melo.

O sorteio da ordem dos candidatos no boletim de voto decorreu no Tribunal Constitucional. É um número recorde de candidaturas uma vez que, no ano de 2016 tinha sido atingido o número mais alto de 10 candidaturas. Eleições que deram a Marcelo Rebelo de Sousa o seu primeiro mandato em Belém.

A campanha eleitoral começa oficialmente a 4 de janeiro.