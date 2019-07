Piscina Natural do Caldeirão é «ponto de partida» para mais empreendimentos

Há um novo espaço balnear no concelho da Guarda. A Piscina Natural do Caldeirão, localizada em Maçainhas, foi hoje inaugurada. A nova zona de lazer possui balneários, bar de apoio e uma zona de relvado, contando ainda com a vigilância de nadador-salvador.

O espaço foi concessionado por três meses à associação Raiz de Trinta – que irá pagar uma renda mensal de 825 euros mais IVA – num contrato que foi oficializado publicamente durante a cerimónia de inauguração.

O empreendimento teve um custo total de cerca de 290 mil euros, sendo 43 mil euros avançados pela autarquia e o restante proveniente de fundos comunitários, de acordo com Carlos Chaves Monteiro, Presidente da Câmara Municipal da Guarda. O edil declarou ainda que a concretização da obra «é um ponto de partida, e não um ponto de chegada», alegando que, após esta fase, «queremos realizar um centro náutico» na mesma localização.

Saiba mais na próxima edição em papel de O INTERIOR.