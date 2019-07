Autarca do Fundão distinguido com Prémio de Mérito Científico

Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão, foi distinguido com o Prémio de Mérito Científico no Encontro Nacional com a Ciência e a Tecnologia – Ciência 2019, realizado no passado dia 8 no Centro de Congressos de Lisboa.

A distinção é resultado da «estratégia inovadora e ousada de atração de investimento, emprego e capacitação com aposta nas competências digitais» implementada no município, cujo autarca tem-se distinguido «pela capacidade de inovação e promoção da cultura científica no desenvolvimento do interior, incluindo a criação de emprego qualificado e a valorização de processos de transformação digital em regiões de baixa densidade populacional», justificam os promotores do encontro.

Paulo Fernandes foi também destacado pela fundação da Rede de Aldeias do Xisto e da Rede de Aldeias Históricas de Portugal, entre outras iniciativas relacionadas com o desenvolvimento regional. Na fundamentação da entrega do prémio é ainda referido que o edil «transformou a zona do Fundão, com a atração inédita de emprego qualificado e do desenvolvimento de competências digitais através da criação do Centro de Negócios do Fundão. Entre outras iniciativas, criou uma Incubadora e Aceleradora de empresas de base tecnológica, um FabLab, um Centro de Formação Avançada e um Centro de Validação e Certificação de Software».