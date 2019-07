Mais condicionamentos de trânsito no IP3 a partir desta segunda-feira

O trânsito está condicionado no IP3, a partir desta segunda-feira, devido às obras de reabilitação da via entre o nó de Penacova (km 59) e a Ponte da Foz do Dão (km 75,16), informa a Infraestruturas de Portugal (IP).

Os trabalhos implicam «supressão de vias, desvios ou tráfego alternado», adianta a empresa, referindo que está também colocada sinalização temporária numa segunda zona de intervenção, que decorrerá entre o Km 64,5 e o 66,8, com a supressão da via à direita no sentido Coimbra-Viseu, «prevendo-se que o basculamento de tráfego para 1X1 via se realize no decurso do dia 17 de julho».

A empreitada de requalificação do troço do IP3, com cerca de 16 quilómetros, entre o nó de Penacova e o nó do Lagoa Azul, junto à ponte da Foz do Dão, teve início no passado mês de maio e tem um prazo de execução de 330 dias. O investimento é de 11,8 milhões de euros e visa «o reforço das condições de circulação, mobilidade e segurança de uma das principais vias de ligação do interior do país», recorda a IP.